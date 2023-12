Σαν Σήμερα: Όταν ο Χάμιλτον νόσησε από Covid-19

Πολύ σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Μπήκαμε αισίως στον τελευταίο μήνα του έτους και τα ταξίδια μας στην ιστορία συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε πριν από 4 χρόνια και έκανε Grand Slam στη Formula 1, ωστόσο αναγκάστηκε να χάσει έναν άλλο αγώνα, για πρώτη φορά στην καριέρα του. Επιπλέον το κορυφαίο πρωτάθλημα σπορ αυτοκινήτων επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Μαλαισία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1985, η Μαλαισία φιλοξένησε για μοναδική φορά έναν αγώνα στα πλαίσια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων (WSC). Ο αγώνας είχε απόσταση 800 χιλιομέτρων και έλαβε χώρα στην πίστα Σαχ Αλάμ, αποτελώντας τον τελευταίο σταθμό της σεζόν. Νικήτρια ήταν η εργοστασιακή Porsche 956 της Rothmans, την οποία μοιράστηκαν οι Τζάκι Ιξ και Γιόχεν Μας. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε μια Jaguar XJR-6 που οδήγησαν οι μεγάλοι τους αντίπαλοί, Μάικ Θάκουελ, Τζον Νίλσεν και Γιαν Λάμερς. Το βάθρο ολοκλήρωσαν οι Βερν Σούπαν και Τζέιμς Ουίβερ, οι οποίοι μοιράστηκαν την έτερη Porsche 956 της Rothmans.

