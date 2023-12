Το σχετικό βραβείο για την ομάδα που έκανε την καλύτερη δουλειά στα pit box πήγε και φέτος στη Red Bull Racing.

Στο μαγικό κόσμο της Formula 1 η προσοχή όλων μας και οι προβολείς μπορεί να στρέφονται στους οδηγούς, όμως υπάρχουν εκατοντάδες ακόμα μέλη κάθε ομάδας που βάζουν το δικό τους λιθαράκι στο οικοδόμημα της επιτυχίας. Ανάμεσά τους είναι και η ομάδα των pit stop.

A HUGE congratulations to @redbullracing who have been awarded the DHL Fastest Pit Stop for 2023! Amazing work🤝. The trophy was designed by @amits_formula and presented by Antonio Conte from @dhlexpressitaly.#DHLF1 #DHL #F1 #AbuDhabiGP #DHLFastestPitStop pic.twitter.com/6NHHC9IsJT