Oι πυρετώδεις προετοιμασίες της γερμανικής ομάδας ενόψει της επόμενης αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 συνδυάζονται με πολλά ερωτηματικά.

Για πρώτη φορά μετά το 2011, η Mercedes-AMG δεν κατάφερε να κερδίσει Grand Prix της Formula 1 σε μία αγωνιστική χρονιά. Η φετινή της πορεία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη παρά το γεγονός πως πήρε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Η W14 E Performance στα χέρια του Λιούις Χάμιλτον ήταν ένα μονοθέσιο που σποραδικά μπορούσε να ανέβει στο βάθρο, ενώ πολλές φορές ξεπέρασε τις δυνατότητές του. Με δεδομένο πως σε ελάχιστους αγώνες η γερμανική ομάδα είχε το δεύτερο ταχύτερο μονοθέσιο, η τελική της θέση στο πρωτάθλημα μοιάζει με άθλο.

A result that means a huge amount to every single person in the Team ❤️



We go again next year, George ✊ pic.twitter.com/vyrFifb4vo