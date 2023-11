Ποσό ρεκόρ θα πρέπει να πληρώσει η αυστριακή ομάδα αν θέλει να πάρει μέρος στο επόμενο πρωτάθλημα της Formula 1.

H Red Bull Racing πραγματοποίησε φέτος μια από τις πιο κυριαρχικές σεζόν στην ιστορία της Formula 1 - αν όχι την πιο κυρίαρχη. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, με 21 νίκες σε 22 Grand Prix, εκ των οποίων οι 19 ήταν του Μαξ Φερστάπεν.

Συνολικά η ομάδα του Μίλτον Κινς έφτασε στην τελική βαθμολογία τους 860 βαθμούς, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε θέσει η Mercedes-AMG το 2016 με 765 βαθμούς. Τότε η γερμανική ομάδα είχε κάνει 19 νίκες σε 21 Grand Prix ενώ δεν υπήρχαν επίσης οι Αγώνες Σπριντ.

This is the perfect way to end our extraordinary season 👏 I’m extremely grateful for all of the hard work that’s gone into this year by each and everyone of you involved @redbullracing & @HondaRacingGLB 🙌 To win 19 races in a season is just incredible 👏 It’s a privilege to be… pic.twitter.com/vOkhVPyD0k