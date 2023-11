Απογοητευμένος ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 από το γεγονός ότι έμεινε εκτός του Q3 στις κατατακτήριες δοκιμές του Άμπου Ντάμπι.

Άσχημα εξελίσσεται το τελευταίο Grand Prix του 2023 για τον Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Mercedes-AMG δεν κατάφερε να βρει γρήγορο ρυθμό στις κατατακτήριες δοκιμές του Άμπου Ντάμπι και έμεινε εκτός της πρώτης δεκάδας.

Ο 38χρονος Βρετανός ήταν εμφανώς απογοητευμένος, καθώς είπε χαρακτηριστικά στον αρχιμηχανικό του: «Κάτι δεν πάει καλά με το μονοθέσιό μου». «Θα το ψάξουμε», του απάντησε εκείνος. Για πρώτη φορά από το 2014, ο Χάμιλτον βίωσε δεύτερο συνεχόμενο αποκλεισμό στο Q2.

Πλέον όλες οι ελπίδες της Mercedes για μια καλή θέση στο grid βρίσκονται στον Τζορτζ Ράσελ.

One car left in the fight as we head into the final shootout of this long season



Give it everything, George! 👏👏 pic.twitter.com/k26bRzZ3DK