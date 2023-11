O Τζορτζ Ράσελ ήταν ταχύτερος στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο τελευταίο Grand Prix της Formula 1.

Το FP1 του Grand Prix Άμπου Ντάμπι ήταν μία διαδικασία στην οποία μεγάλοι αστέρες της Formula 1 έλαμψαν διά της απουσίας τους. Συνολικά 10 νεαροί και άπειροι από F1 οδηγοί (ρούκι) πήραν μέρος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών και αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια ασυνήθιστη κατάταξη.

Ταχύτερος στο FP1 της Γιας Μαρίνα ήταν o Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. Ο Βρετανός οδηγός σημείωσε χρόνο 1:26,072 με τη μαλακή γόμα ελαστικών, αρκετά νωρίς στη διαδικασία. Δεύτερος ήταν ο Φελίπε Ντρούγκοβιτς της Aston Martin, με τον Βραζιλιάνο να είναι μόλις 0,288 δευτερόλεπτα πίσω από τον οδηγό της Mercedes.

Max is sitting this one out but keeping a close eye on proceedings 👀#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/74TWDzsyAJ — Formula 1 (@F1) November 24, 2023

Στην 3η θέση ήταν ο Ντάνιελ Ρικάρντο της Scuderia AlphaTauri, με τον Αυστραλό να κάνει τον καλύτερο χρόνο του στο τέλος της διαδικασίας. Τέταρτος ήταν ο Βάλτερι Μπότας με την Alfa Romeo, ενώ ο Λανς Στρολ με τη δεύτερη AMR23 συμπλήρωσε την πρώτη 5άδα.

Doohan and Sargeant getting too close for comfort 😮



Stewards will be looking at this again after the session 👀#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/P76PUm55S5 — Formula 1 (@F1) November 24, 2023

Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν στην 6η θέση μπροστά από τους οδηγούς της Scuderia Ferrari. Μόλις 27 χιλιοστά του δευτερολέπτου χώρισαν τους Κάρλος Σάινθ και Ρόμπερτ Σβάρτζμαν, με τον Ρώσο να εντυπωσιάζει με την SF-23. O Πιέρ Γκασλί ήταν στην 9η θέση για λογαριασμό της Alpine, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Γιούκι Τσουνόντα.

Τα δεδομένα αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά στη δεύτερη περίοδο δοκιμών. Ο ήλιος θα έχει δύσει, η πίστα θα προσφέρει διαφορετική πρόσφυση στα μονοθέσια και θα δούμε ολόκληρο το grid να μάχεται για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού χρόνου και set-up για το τριήμερο.

Meet our rookies taking part in Friday's FP1 session! 👀



Including eight @Formula2 stars! 🤩



It is mandatory for all F1 teams to run rookie drivers on at least two occasions during the 2023 season#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/WOHtdxPZSz November 23, 2023

Το FP2 είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP1 GP Άμπου Ντάμπι

Φωτογραφίες: Mercedes/LAT