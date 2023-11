F1 Vlog – GP Λας Βέγκας: Μία τρύπα στην οδό και η μπίλια στον άσσο (vid)

Η καθιερωμένη χιουμοριστική ανασκόπηση των Grand Prix του μαγικού κόσμου της Formula 1, στην όγδοη σεζόν της «τρέχει» στην… πίστα του Gazzetta.

Το F1 Vlog πατάει γκάζι στο Gazzetta και ο Πάνος Σεϊτανίδης αναλύει όλα όσα συνέβησαν στο πολυαναμενόμενο αλλά και επεισοδιακό τριήμερο του Grand Prix του Λας Βέγκας στο πλαίσιο του εικοστού-πρώτου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Φυσικά, όπως πάντα, με μία πιο ανάλαφρη προσέγγιση γύρω από τη δράση στην αγωνιστική διαδρομή.

Το νέο επεισόδιο αφορά έναν αγώνα στον οποίο, τα είδαμε όλα! Ρομποτικές σκούπες, χελωνονιντζάκια και μυρμηγκοφάγο, FakeTaxi, Deadpool και μάχες στο δρόμο προς την Αλμπουκέρκη!

Carlos Sainz hits a man hole cover that surfaced during the Las Vegas Grand Prix practice session 1. The multi view clip also shows Zhou Guanyu angle of the incident. Also shows Esteban Ocon's reaction to him hitting the same debris - #LasVegasGrandPrix #Formula1 #LasVegas pic.twitter.com/frSWCM77Vl