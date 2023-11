Η Formula 1 συνεχίζει στην αγωνιστική δράση αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το Άμπου Ντάμπι για το τελευταίο GP της σεζόν.

H φετινή σεζόν της Formula 1 φτάνει στο τέλος της, καθώς μόλις μία στροφή απέμεινε για το φινάλε κι αυτού του μαραθωνίου. Επόμενος σταθμός δεν είναι άλλος από το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 24-26 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το 22ο αγωνιστικό τριήμερο του 2023, που θα πραγματοποιηθεί σε μία πίστα που έχουμε συνηθίσει να κλείνει η χρονιά.

Η Γιας Μαρίνα εισήλθε στον κόσμο της Formula 1 πίσω στο 2009 και ήταν η πρώτη πίστα στην οποία Grand Prix ξεκίνησε μέρα και ολοκληρώθηκε υπό το φως των προβολέων. Η σημερινή διαδρομή έχει μήκος 5.281 μέτρα και αποτελείται από 16 απαιτητικές στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν 58 γύρους.

On our last trip to Abu Dhabi we bid farewell to Sebastian Vettel in Formula 1 for the final time 🥹#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/9WK7OoXG2h — Formula 1 (@F1) November 22, 2023

Πολυνίκης στον αγώνα είναι ο Λιούις Χάμιλτον με 5 επιτυχίες. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Μαξ Φερστάπεν με χρόνο στο 1:26,103 από το 2021.

Στο φετινό τελικό της Formula 1 υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, ωστόσο όχι για την κορυφή. Στο πρωτάθλημα οδηγών, οι Κάρλος Σάινθ, Φερνάντο Αλόνσο, Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ έχουν διαφορά μόλις 12 βαθμών. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, οι Mercedes-AMG και Scuderia Ferrari δίνουν μάχη για τη 2η θέση. Η μεταξύ τους διαφορά είναι μόλις 4 βαθμοί.

The haze of the donut smoke left Charles a little bit lost 🍩💨#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/pLcWlVB6Sq — Formula 1 (@F1) November 22, 2023

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες στην γκάμα της και δεν αποκλείεται να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop.

To GP Άμπου Ντάμπι θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1, ενώ όλο το αγωνιστικό τριήμερο από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 20ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στο GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Άμπου Ντάμπι σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου

11:30-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:00-16:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 25 Νοεμβρίου

12:30-13:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 26 Νοεμβρίου

15:00 – Αγώνας (LIVE)

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com