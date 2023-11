Απολαύστε την αψεγάδιαστη προσπάθεια του Όσκαρ Πιάστρι στη συναρπαστική διαδρομή της Νεβάδα.

Για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, ο Όσκαρ Πιάστρι σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Ο οδηγός της McLaren εκκίνησε μόλις δέκατος-όγδοος στο Grand Prix του Λας Βέγκας και κάνοντας έναν εξαιρετικό αγώνα, τερμάτισε δέκατος.

Αυτό του χάρισε ένα βαθμό και ο ταχύτερος γύρος του χάρισε έναν ακόμα. Μετά από 6201 μέτρα, ο Αυστραλός σταμάτησε τα χρονόμετρα στο1.35.490, στον 47ο από τους 50 γύρους στο Las Vegas Strip Circuit.

Δείτε τον γύρο του, στο video που ακολουθεί…

Great work from @OscarPiastri to seal the extra point in Las Vegas as the Aussie rookie took the @DHL_Motorsports Fastest Lap >> https://t.co/sOAsD9IxzG#LasVegasGP #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/E7bxGRR1r8