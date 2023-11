Σύμφωνα με πληροφορίες του gMotion by Gazzetta, η ιταλική ομάδα ετοιμάζει ένα μονοθέσιο με το οποίο θα πρωταγωνιστήσει στη Formula 1 το 2024.

Προτού ξεκινήσει η φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1, η ομάδα που περιμέναμε να δούμε να μάχεται με τη Red Bull Racing για νίκες ήταν η Scuderia Ferrari. H πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε πολύ διαφορετική για το ιταλικό «στρατόπεδο». Η SF-23 δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και από τα 21 Grand Prix που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα έχει κερδίσει μόλις ένα.

Αρκετά νωρίς στη φετινή σεζόν, ελήφθη η απόφαση να σταματήσει η εξέλιξη της SF-23 και η ομάδα να επικεντρωθεί πλήρως στο μονοθέσιο του 2024. Γνωρίζουμε εδώ και καιρό πως η Scuderia θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο με το επόμενο μονοθέσιό της, κάτι που σημαίνει πως δεν πρόκειται να αντιγράψει λύσεις αντίπαλης ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gMotion by Gazzetta, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου στο Μαρανέλο. Συγκεκριμένα, οι τεχνικοί της Scuderia έχουν βρει πρωτοποριακές λύσεις στον τομέα του πατώματος. Ο στόχος είναι να βρουν απόδοση που θα μεταφράζεται σε κέρδος οκτώ δεκάτων του δευτερολέπτου μόνο από το πάτωμα του μονοθεσίου του 2024.

We think it's safe to say @ScuderiaFerrari LOVED Charles' last-lap move on Checo for second place! 😅👊#LasVegasGP #F1 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/x5uNmWQ7es