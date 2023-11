Ο οδηγός της Ferrari τέθηκε επικεφαλής του αγώνα στο Λας Βέγκας, πριν μπει στα pits ο Φερστάπεν.

Την... εκδίκησή του για το περιστατικό στην εκκίνηση του Grand Prix Λας Βέγκας πήρε ο Σαρλ Λεκλέρ. Στον 16ο γύρο του αγώνα ο Μονεγάσκος της Ferrari πέρασε τον Μαξ Φερστάπεν και τέθηκε επικεφαλής, πριν ο Ολλανδός της Red Bull Racing μπει στα pits για αλλαγή ελαστικών και για να εκτίσει την ποινή των 5 δευτερολέπτων.

CHARLES LECLERC LEADS IN LAS VEGAS! 🤩



He re-takes the lead from Max Verstappen #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/8GKlOeu0nV