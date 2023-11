Ο οδηγός της Scuderia Ferrari δεν παρασύρθηκε από την pole position για το Grand Prix του Λας Βέγκας.

Ο Σαρλ Λεκλέρ πανηγύρισε την pole position για το Grand Prix του Λας Βέγκας, σταματώντας τα χρονόμετρα στο 1.35.908. Επίδοση αρκετή για να τον τοποθετήσει στην κορυφή των κατατακτήριων για πέμπτη φορά κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Κι αυτό, παρότι στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις μετά το πέρας της διαδικασίας, ο οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν κάθε άλλο παρά ικανοποιημένος από την απόδοσή του στην κρίσιμη στιγμή.

Ο 26χρονος είπε: «Φυσικά είμαι χαρούμενος με την pole στο Λας Βέγκας. Είναι ένα απίστευτο event και το να εκκινώ από την pole αύριο θα είναι υπέροχο. Όμως είμαι λίγο απογοητευμένος από τους γύρους μου στο Q3, δεν έκανα αρκετά καλή δουλειά. Όμως αποδείχθηκε αρκετή για την 1η θέση και αυτό ήταν που θέλαμε. Πλέον η προσοχή μας στρέφεται στον αυριανό αγώνα, όπου θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα σωστά. Συνήθως εκεί είναι που υστερούμε σε απόδοση. Ελπίζω λοιπόν να τα κάνουμε όλα σωστά και να κερδίσουμε εδώ».

CHARLES: "Of course, I'm happy! The first in Las Vegas to be starting from pole is great"#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/i1l8xHdTyh