Η βρετανική ομάδα έγινε η τελευταία που αποκάλυψε έναν ειδικό χρωματισμό για το 21ο αγωνιστικό τριήμερο της F1 στη φετινή σεζόν.

Σε γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού εξελίσσεται το επερχόμενο Grand Prix Λας Βέγκας. Ο αγώνας αναμένεται με ανυπομονησία και έχει ένα από τα πιο επιθετικά μάρκετινγκ που έχουμε δει στην ιστορία.

Πέρα από τη Formula 1 ως σπορ και... επιχείρηση, οι ομάδες θέλουν επίσης να ξεχωρίσουν με το δικό τους τρόπο. Η Williams Racing αποφάσισε να τροποποιήσει τα χρώματα της FW45 για να ταιριάζει περισσότερο στο κλίμα του Grand Prix.

Οι αλλαγές που έγιναν δεν είναι μεγάλων διαστάσεων, ωστόσο είναι ευδιάκριτες. Το κάλυμμα του κινητήρα και η πίσω αεροτομή είναι τα σημεία που βλέπουμε να έχουν μεταμορφωθεί και εκεί έχει τοποθετηθεί το σλόγκαν που αποτελεί σήμα κατατεθέν της πόλης: «Welcome to Fabulous Las Vegas».

A spectacle for the strip 🤩



Introducing our #LasVegasGP livery! 🎰 pic.twitter.com/IknhRHGaaz