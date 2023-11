Οι οδηγοί της Formula 1 αγωνίστηκαν μαζί με επαγγελματίες παίκτες γκολφ στο Netflix Cup, που μεταδόθηκε από τη συνδρομητική πλατφόρμα.

Πριν αρχίσει το Grand Prix Λας Βέγκας - στο πλαίσιο προώθησης της Formula 1 στις ΗΠΑ - θα δούμε τους οδηγούς να κάνουν τα... πάντα. Από βόλτα στο Grand Canyon με ελικόπτερο, μέχρι επίσκεψη σε αγώνα του ΝΒΑ, όπως ο Λεκλέρ με τον Οκόν.

Το δίκτυο Netflix διοργάνωσε ένα διαφορετικό αγώνα γκολφ, το Netflix Cup. Ορισμένοι οδηγοί - όπως ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari - έκαναν δίδυμο με επαγγελματίες παίκτες. Ο διαγωνισμός περιλάμβανε και οδήγηση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του γκολφ.

