Πώς η μικρή ιταλική ομάδα κατάφερε να αντιστρέψει την άσχημη φετινή της σεζόν στη Formula 1 και τι ρόλο σε αυτό έπαιξε η Red Bull Racing; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Από το Grand Prix Σιγκαπούρης κι έπειτα, η ομάδα που έκανε τεράστια βήματα στην εξέλιξη του μονοθεσίου της ήταν η Scuderia AlphaTauri. H ιταλική ομάδα μπορεί να είναι η μοναδική που παρουσίασε μεγάλου μεγέθους αναβαθμίσεις στο δεύτερο μισό της σεζόν, όμως αυτό τη βοήθησε σε μεγάλο βαθμό.

Στη βαθμολογία των κατασκευαστών της Formula 1 κατάφερε να ξεπεράσει τις Haas και Alfa Romeo και στις τάξεις της αυστριακής ομάδας πιστεύουν πως έχουν τη δυνατότητα να κυνηγήσουν την 7η στην κατάταξη Williams. Στο GP Μεξικού ο Ντάνιελ Ρικάρντο κατέκτησε την 7η θέση, ενώ στη Βραζιλία ο Αυστραλός είχε ρυθμό που θα μπορούσε να τον φέρει εντός της πρώτης 5άδας στην κατάταξη.

Ωστόσο που οφείλεται η αναγέννηση της AlphaTauri; Πέρα από το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων, προχώρησε στην τοποθέτηση της πίσω ανάρτησης της RB19. Αυτός ο τομέας των μονοθεσίων υπάγεται στα λεγόμενα «Listed Parts», τα οποία βάσει κανονισμών μπορούν οι ομάδες να τα προμηθεύουν η μία στην άλλη. Αυτό είναι μια τακτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια και είναι εντός πλαισίου.

