Στο γερμανικό στρατόπεδο ετοιμάζονται να περάσουν στην αντεπίθεση στα δύο τελευταία Grand Prix της σεζόν, έπειτα από το… στραπάτσο της Βραζιλίας.

Η Mercedes-AMG υπέστη ένα βασανιστήρι στον αγώνα της Formula 1 στο Σάο Πάολο και την πίστα του Ιντερλάγκος. Η αρχικές βλέψεις της γερμανικής ομάδας ήταν πολύ υψηλές, όμως εν τέλει έφυγαν από το Ιντερλάγκος με 4 μόλις βαθμούς χάρη στην 8η θέση του Λιούις Χάμιλτον.

To κλίμα στην ομάδα των «ασημί βελών» ήταν πολύ κακό, με την απογοήτευση στα πρόσωπα των οδηγών και των παραγόντων να είναι εμφανής. Μάλιστα, το αποτέλεσμα οδήγησε τον επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, να μιλήσει με «σκληρή γλώσσα» για την W14.

