Ο Ισπανός οδηγός εξήγησε τις τακτικές τις οποίες ακολούθησε ώστε να κρατήσει πίσω του τον Σέρχιο Πέρεζ στον αγώνα της Formula 1 στο Ιντερλάγκος.

Στο Grand Prix Βραζιλίας απολαύσαμε ένα από τα πιο συναρπαστικά φινάλε της φετινής σεζόν. Οι Φερνάντο Αλόνσο και Σέρχιο Πέρεζ μονομάχησαν και μας χάρισαν ένα φινάλε θρίλερ, καθώς μόλις μισό δέκατο του δευτερολέπτου τους χώρισε στη γραμμή τερματισμού.

Ο Αλόνσο κέρδισε στο εντυπωσιακό φώτο-φίνις τον Πέρεζ, ωστόσο έπρεπε να δουλέψει σκληρά για να το καταφέρει. Για τη μάχη του με τον Μεξικανό, στάθηκε στο πλεονέκτημα το οποίο έχει το μονοθέσιο που προπορεύεται: «Όταν είσαι μπροστά από ένα μονοθέσιο, έχεις καλύτερη αεροδυναμική, καθαρό αέρα και αυτό είναι σημαντικό για τη διαχείριση των ελαστικών. Ο Πέρεζ δυσκολευόταν στις στροφές 10, 11 και 12. Αυτό το παιχνίδι είπα να παίξω. Αυτές οι τρεις στροφές ήταν κρίσιμες για την επίτευξη ενός προσπεράσματος. Όταν είσαι μπροστά όμως, έχεις πάντα καλύτερη πρόσφυση».

The highs and lows of F1 were evident in São Paulo – and even more exciting through the lens of @tiktok_uk! 🤩



Tap below for our round up of 11 must-see TikToks from the #BrazilGP and beyond.