Ο Λάντο Νόρις επιβεβαίωσε την ταχύτητα του ίδιου και της McLaren και θα ξεκινήσει το Sprint από την πρώτη θέση.

Το Sprint Shootout του GP Σάο Πάουλο στη Βραζιλία, η διαδικασία δηλαδή που καθορίζει τη σειρά εκκίνησης στον Αγώνα Σπριντ, πήγε στον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren έδειχνε γρήγορος όλο το 3ήμερο και το απέδειξε το πρωί του Σαββάτου. Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing πήρε τη δεύτερη θέση και ο Σέρχιο Πέρεζ, επίσης της RBR, επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και ήταν τρίτος.

Lando Norris is on pole for the #F1Sprint in Brazil!!! 🙌



Mighty stuff by the @McLarenF1 driver who puts in a superb lap to snatch the top spot 👏👏#BrazilGP #F1 @LandoNorris pic.twitter.com/lubPBQEiht — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

SQ1

Σε αντίθεση με το σκηνικό αποκάλυψης που εκτυλίχθηκε στις κατατακτήριες της Παρασκευής, το Sprint Shootout, το οποίο καθορίζει τη σειρά εκκίνησης στο Σπριντ αργότερα, στο Ιντερλάγκος ξεκίνησε με πολύ καλό καιρό. Έτσι, οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα χωρίς να βιάζονται, για τα 12 λεπτά που διαρκεί το πρώτο σκέλος. Ως γνωστόν, βάσει κανονισμών όλα τα μονοθέσια σε SQ1 και SQ2 πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσουν ελαστικά μεσαίας γόμας της Pirelli.

Στη Red Bull δεν φάνηκε να ανησυχούν για την εξέλιξη της πίστας και οι Φερστάπεν και Πέρεζ ήταν από τους πρώτους που έγραψαν χρόνο στο ξεκίνημα της περιόδου. Δεν ήταν περίεργο επομένως, που ο χρόνος του Φερστάπεν έμεινε για πολύ λίγο στην κορυφή του πίνακα, αφού τον ξεπέρασαν οι Σάινθ και Χάμιλτον.

Ο πρώτος γύρος δεν ήταν ιδανικός για όλους και κάποιοι οδηγοί έκαναν και δεύτερο γύρο για να μη κινδυνεύσουν, όπως ο Πιάστρι στη 14η θέση αλλά κυρίως ο Στρολ που ήταν 16ος και κινδύνευε σοβαρά να αποκλειστεί. Από την άλλη, ο Νόρις έκανε έναν πολύ γρήγορο γύρο και ανέβηκε στη 2η θέση.

🚩 RED FLAG 🚩



Esteban Ocon has crashed out of the Sprint Shootout!



The Frenchman is out of the car #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/tYAcVO0maU — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

Ωστόσο, πολλοί οδηγοί δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την τελευταία τους προσπάθεια. Ο Εστεμπάν Οκόν δεν υπολόγισε σωστά την προσπέραση στον Αλόνσο, που δεν ήταν σε γρήγορο γύρο, χτύπησε στον εμπρός αριστερά τροχό της Aston Martin του Ισπανού και έστειλε την Alpine με ταχύτητα στις μπαριέρες, Η περίοδος διακόπηκε με κόκκινη σημαία και καθώς απέμεναν μόνο 33 δευτερόλεπτα για το τέλος, το SQ1 ολοκληρώθηκε εκεί. Έτσι, οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν ήταν οι Οκόν, Στρολ, Ζου, Άλμπον και Σάρτζεντ.

SQ2

Το δεύτερο σκέλος ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου 30 λεπτών, αφού έπρεπε να γίνουν επισκευές στις μπαριέρες στο σημείο που είχε έξοδο ο Οκόν. Η ζημιά στο μονοθέσιο του Αλόνσο ήταν τελικά πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορούσαν να επισκευάσουν οι μηχανικοί της Aston Martin και έτσι στο SQ2 πήραν μέρος 14 αντί για 15 μονοθέσια.

Ο Μαξ Φερστάπεν ξανά ήταν από τους πρώτους που βγήκαν στην πίστα και με τα μεσαία ελαστικά έγραψε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τους Σάινθ, Πέρεζ και Λεκλέρ. Τις εντυπώσεις κέρδισαν αυτήν τη φορά οι AlphaTauri, με τον Ρικάρντο να ανεβαίνει προσωρινά στη 2η θέση.

Στο τέλος οι οδηγοί έκαναν και δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, κάτι που βοήθησε τον Νόρις να ανέβει στην πρώτη θέση και τον Πέρεζ να πάρει τη 2η. Ήταν μια περίοδος με πολύ μικρές διαφορές καθώς λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο χώριζε τον πρώτο από τον 10ο, που ήταν ο Τσουνόντα. Οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν ήταν οι Μάγκνουσεν, Χούλκενμπεργκ, Γκασλί, Μπότας και φυσικά ο Αλόνσο που δεν έτρεξε.

SQ3

Το τρίτο σκέλος του Sprint Shootout έχει διάρκεια μόλις 8 λεπτών και επιτέλους οι οδηγοί μπορούσαν -ήταν υποχρεωμένοι για την ακρίβεια- να βάλουν τα μαλακά ελαστικά στα μονοθέσιά τους και να κυνηγήσουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο. Στα πρώτα 4,5 λεπτά του 8λέπτου κανένα μονοθέσιο δεν βγήκε από το γκαράζ του, καθώς όλοι περίμεναν κάποιος άλλος να κάνει την πρώτη κίνηση. Οι οδηγοί θα έκαναν ένα και μοναδικό γρήγορο γύρο.

Less than 3 and a half minutes remain in the session as the cars head out for SQ3! 🟢#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/35DGK74ZSc — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

Ταχύτερος σε αυτήν τη διαδικασία ήταν ο , ο οποίος εξασφάλισε εκκίνηση από την πρώτη θέση στον Αγώνα Σπριντ. Δεύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν και τρίτος ο Σέρχιο Πέρεζ. Ο Ράσελ πήρε την 4η θέση και ο Χάμιλτον την 5η, αλλά την έκπληξη έκανε ο Τσουνόντα με την 6η θέση, μπροστά από τους Λεκλέρ, Ρικάρντο, Σάινθ και Πιάστρι.

Ο Αγώνας Σπριντ θα ξεκινήσει στις 20:30 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: McLaren Twitter