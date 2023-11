Η Toyota ήταν η ομάδα που πρωταγωνίστησε στις κατατακτήριες δοκιμές για τις 8 Ώρες του Μπαχρέιν και πήρε την τελευταία pole position στο 2023.

Με τον καλύτερο τρόπο εξελίχθηκαν για την Toyota Gazoo Racing οι κατατακτήριες δοκιμές του WEC στο Μπαχρέιν. O Μπρέντον Χάρτλεϊ με το #8 GR010 Hybrid κατέκτησε την pole position με χρόνο στο 1:46,564. Ο Νεοζηλανδός με την επίδοση αυτή έδωσε στο πλήρωμά του έναν επιπλέον βαθμό και αύξησαν τη διαφορά τους στη βαθμολογία της κατηγορία Hypercar στους 16 βαθμούς από το έτερο αγωνιστικό της ιαπωνικής ομάδας.

Ο χρόνος του ήταν αρκετός για να αφήσει στη δεύτερη θέση τον Καμούι Κομπαγιάσι με το #7 Toyota για 0,489 δευτερόλεπτα, ωστόσο αμφότεροι είχαν τη μεσαία γόμα ελαστικών. Πίσω από τα δύο ιαπωνικά πρωτότυπα της Κατηγορίας Hypercar βρέθηκε ο Άλεξ Λιν της Cadillac Racing. O Βρετανός με το #3 V.Series-R ήταν μόλις επτά δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την pole position.

Στην 4η θέση ήταν η #6 Porsche 963 της Penske Motorsport και ήταν μπροστά από τις δύο Ferrari 499P. Τα ιταλικά Le Mans Hypercars είναι στη μάχη του τίτλου, ωστόσο το #50 είναι στην 5η θέση, με το #51 να ακολουθεί.

Ακολούθησαν τρεις ακόμη Porsche 963, με το #6 να ξεπερνά τα ιδιωτικά αγωνιστικά αυτοκίνητα των Proton Competition με το #99 και Team Jota με το #38. Απογοητευτική ήταν η Peugeot που δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από το 10-11, ενώ στην τελευταία θέση ήταν η Vanwall Racing.

Στην κατηγορία LMP2, η United Autosports κυριάρχησε στη διαδικασία. Ο Τομ Μπλόμκβιστ με το #23 σημείωσε με 1:52,290 τον ταχύτερο χρόνο και πήρε την τελευταία pole position της LMP2 στο WEC. O Βρετανός ξεπέρασε κατά 0,271 δευτερόλεπτα τον Σαρλ Μιλεσί με το #36 πρωτότυπο αγωνιστικό της Alpine. Στην 3η θέση βρέθηκε το #31 Oreca της Team WRT.

Στην κατηγορία GTE, οι Iron Dames πραγματοποίησαν ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση και πήραν την pole position για τον τελευταίο αγώνα της σεζόν. Η Σάρα Μπόβι με τη #85 Porsche 911 σημείωσε το 1:58,692 στο τέλος της διαδικασίας των 15 λεπτών και έφερε ακόμη μια pole στο αμιγώς γυναικείο πλήρωμα.

Από τη δεύτερη θέση θα εκκινήσει η #777 Aston Martin Vantage της D’Station Racing. O Λίαμ Ταλμπό στο τιμόνι του βρετανικού αγωνιστικού αυτοκινήτου ήταν τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από την Μπόβι. Στην 3η θέση βρέθηκε η #25 Aston Martin της ORT by TF Sport.

Οι 8 Ώρες του Μπαχρέιν που θα κρίνουν τον τίτλο στα πρωταθλήματα του WEC για το 2023 θα ξεκινήσουν στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Κατατακτήριων Δοκιμών, 8 Ώρες Μπαχρέιν

