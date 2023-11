Ο καιρός αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την πρώτη ημέρα δράσης στο Σάο Πάολο.

Η Formula 1 δεν σηκώνει το πόδι από το γκάζι, με το τρίτος μέρος αυτού του καταιγιστικού triple header να διεξάγεται στη Βραζιλία και τη θρυλική πίστα του Ιντερλάγκος. Ένα πεδίο μάχης όπου συχνά-πυκνά, ο καιρός αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Έτσι και φέτος, μιας και σύμφωνα με το WeerOnline.nl, την Παρασκευή θα υπάρχει η απειλή καταιγίδων στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως το θερμόμετρο θα είναι χαμηλά, αφού θα φλερτάρει με τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Θυμίζουμε πως σε αντίθεση με το Grand Prix του Μεξικού, στο Σάο Πάολο έχουμε δομή αγωνιστικού τριημέρου με Sprint, άρα η Παρασκευή περιλαμβάνει τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών αλλά και τις κατατακτήριες που καθορίζουν το grid του Αγώνα της Κυριακής.

Το Σαββατοκύριακο οι προβλέψεις αφορούν καλοκαιρία, δίχως βροχή. Όμως σταδιακά οι θερμοκρασίες θα πέσουν. Είναι χαρακτηριστικό πως την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να είναι σχεδόν δέκα βαθμούς κάτω σε σχέση με την Παρασκευή.

