Ο Γερμανός οδηγός είναι απογοητευμένος από το πώς η ομάδα του έχει αντιμετωπίσει τη φετινή σεζόν της Formula 1 και περιμένει σύντομα αλλαγές.

Τα προβλήματα της Haas στη φετινή σεζόν της Formula 1 δεν έχουν τελειωμό. Η αμερικανική ομάδα δεν ξεκίνησε τη φετινή σεζόν όπως το 2022, καθώς ο ανταγωνισμός κατάφερε κατά τη διάρκεια του χειμώνα να την ξεπεράσει.

Αυτό που έκανε την κατάστασή της χειρότερη ήταν η επιλογή να εξελίξει σε ελάχιστο βαθμό τη VF-23. H πρώτη ουσιαστική αναβάθμιση ήταν μια νέα εμπρός αεροτομή στο Grand Prix Ολλανδίας, ενώ στο Grand Prix ΗΠΑ παρουσίασε μια πολύ σημαντική αεροδυναμική αναβάθμιση στα sidepods και το αμάξωμα του μονοθεσίου.

Μετά το GP Μεξικού και την 7η θέση του Ντάνιελ Ρικάρντο για τη Scuderia AlphaTauri, η Haas έπεσε στην τελευταία θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Αυτό έχει απογοητεύσει τους οδηγούς της, με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ να κάνει επικριτικά σχόλια για την ομάδα του.

«Ήταν αναπόφευκτο να πέσουμε στην τελευταία θέση. Δεν έχουμε φέρει αναβαθμίσεις φέτος και πληρώνουμε το τίμημα. Δεν έχουμε βρει επιπλέον απόδοση. Ελπίζω αυτό να γίνει μάθημα στους ανθρώπους στο εργοστάσιο διότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να είμαστε στην F1», σχολίασε αρχικά.

