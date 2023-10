Στο Grand Prix Μεξικού συνεχίστηκε ένα αρνητικό σερί για τον Μονεγάσκο οδηγό της Ferrari.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μεξικού είχαν μόλις ολοκληρωθεί και ο Σαρλ Λεκλέρ είχε κατακτήσει την 22η pole position της καριέρας του στη Formula 1. «Δεν είμαι σίγουρος ότι η πρώτη θέση στο grid είναι και η καλύτερη σε αυτή την πίστα», δήλωσε ο Μονεγάσκος, γνωρίζοντας ότι η απόσταση μέχρι την πρώτη στροφή είναι η μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο σιρκουί του πρωταθλήματος.

Η «κατάρα των pole position» για τον Λεκλέρ επιβεβαιώθηκε περίπου 21 ώρες αργότερα, όταν στην εκκίνηση του αγώνα ο οδηγός της Ferrari στριμώχτηκε ανάμεσα στις δύο Red Bull και παραχώρησε την πρωτοπορία στον Μαξ Φερστάπεν. Κάπου εκεί χάθηκε κάθε ελπίδα για την νίκη. Για ενδέκατη συνεχή φορά, ο Λεκλέρ δεν κατάφερε να μετατρέψει σε νίκη την pole position!

