O 36χρονος Γερμανός έφθασε τις 200 εκκινήσεις στη Formula 1 και στη Haas το γιόρτασαν με ιδιαίτερο τρόπο.

Το Grand Prix Μεξικού είναι το 200ό στο οποίο θα λάβει εκκίνηση ο Νίκο Χούλκενμπεργκ. Ο 36χρονος Γερμανός οδηγεί για τη Haas, η οποία του ετοίμασε μία έκπληξη. Καθώς το παρατσούκλι του είναι «Χουλκ», τα μέλη της ομάδας - ανάμεσά τους και ο teammate Κέβιν Μάγκνουσεν - φόρεσαν γροθιές του διάσημου ήρωα κόμικ.

Πρώτος αγώνας του Γερμανού ήταν το Grand Prix Μπαχρέιν το 2010, με την ομάδα της Williams, χρονιά κατά την οποία πήρε την πρώτη και μοναδική έως τώρα pole position στη Formula 1. Έχει οδηγήσει επίσης για τις Force India (2011-2012 και 2014-2016), Sauber (2013), Renault (2017-2019), Racing Point (2020), Aston Martin (2022) και Haas (2023).

From the team to you, happy 200th Grand Prix Nico! 👊#HaasF1 #MexicoGP pic.twitter.com/hFsrdlMtvl