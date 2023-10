Ο νεαρός Βρετανός της McLaren έχει άσχημα νέα για τους φίλους της ομάδας ενόψει των τελευταίων αγώνων της φετινής χρονιάς.

Η μεγαλύτερη έκπληξη του πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2023 είναι αναμφίβολα η McLaren Racing. H βρετανική ομάδα στο ξεκίνημα της σεζόν δεν μπορούσε να προκριθεί στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών ενώ τώρα ανεβαίνει συστηματικά στο βάθρο.

Μάλιστα, ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν θριαμβευτής στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Κατάρ, φέρνοντας την ομάδα του στην κορυφή της Formula 1 μετά το GP Ιταλίας του 2021. Ωστόσο στο στρατόπεδο του Ουόκινγκ δεν αναμένουν μεγάλες προκλήσεις στους επόμενους αγώνες.

Μετά το τέλος του Grand Prix ΗΠΑ, ο Λάντο Νόρις ήταν ιδιαίτερα απαισιόδοξος για τη δυναμική της McLaren στους αγώνες που απομένουν: «Πιστεύω πως το Κατάρ ήταν η καλύτερη ευκαιρία μας για νίκη σε Grand Prix για φέτος. Χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Πιστεύω πως χάσαμε την ευκαιρία που είχαμε. Δεν θέλω να λέω πως δεν θα κερδίσουμε αγώνα ποτέ. Αλλά δεν έχουμε μπροστά μας κάποια πίστα με πολύ γρήγορες στροφές όπως στη Σουζούκα ή στο Κατάρ για να μας βολέψουν. Δεν έχουμε κάποια δυνατή πίστα. Πέρασαν όλες οι καλές για το μονοθέσιό μας. Ελπίζω τουλάχιστον να παλέψουμε για ορισμένα καλά αποτελέσματα ή και για κάποια βάθρα. Οι αντίπαλοί μας είναι πολύ δυνατοί».

