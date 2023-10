F1 Academy: Η ώρα της στέψης (vid)

Η πρώτη σεζόν του θεσμού με αμιγώς γυναικείο grid ολοκληρώνεται στο εντυπωσιακό Circuit of the Americas.

Μετά από έξι συναρπαστικούς γύρους τριπλών μαχών σε θρυλικές πίστες ανά τον κόσμο, ήρθε η ώρα να αναδειχθεί η πρώτη πρωταθλήτρια του F1 Academy – του θεσμού που διαδέχθηκε το W Series και επιδιώκει, με πιο ορθολογικό τρόπο, να αναδείξει ταλέντα από το όμορφο φύλο.

Ο γύρος του κόσμου

Μετά τους αγώνες στο Σπίλμπεργκ της Αυστρίας, τη Βαλένθια και τη Βαρκελώνη στην Ισπανία, το Ζάντβοορτ στην Ολλανδία, τη Μόντσα στην Ιταλία και το Λε Καστελέ στη Γαλλία, το F1 Academy ταξιδεύει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το γκραν φινάλε το 2023!

Signing off from a busy Thursday at COTA 🇺🇸



We're ready for track action tomorrow...✌️#F1Academy pic.twitter.com/3EPtSRXfbH — F1 Academy (@f1academy) October 20, 2023

Αυτό αφορά τον πρώτο γύρο εκτός Ευρώπης και μάλιστα, τον πρώτο που θα διεξαχθεί παράλληλα με Grand Prix του μαγικού κόσμου της Formula 1 – του θεσμού υπό την ομπρέλα του οποίου διεξάγεται και το F1 Academy. Όλα λοιπόν θα κριθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το εντυπωσιακό Circuit of the Americas που είναι λίγο έξω από το Όστιν, στην πολιτεία του Τέξας.

Προβολή σε όλο τον πλανήτη

Μάλιστα, δεν είναι μόνο η διεξαγωγή παράλληλα με την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού – είναι όλη η υποστήριξη που υπάρχει αυτό το τριήμερο στο Τέξας. Όλα τα βλέμματα των φίλων του motorsport θα είναι στραμμένα εκεί κι όταν λέμε «όλα τα βλέμματα», κυριολεκτούμε!

Βλέπετε, οι προσπάθειες των 15 οδηγών θα προβληθούν από 18 τηλεοπτικά δίκτυα που εκπέμπουν σε 100 διαφορετικές χώρες. Θα είναι η μεγαλύτερη κάλυψη που έχει γίνει ποτέ στο θεσμό και προπομπός όσων έρχονται. Διότι από το 2024 οι δεσμοί ανάμεσα στους δύο θεσμούς θα είναι στενοί, με όλες τις ομάδες της Formula 1 να έχουν δικό τους μονοθέσιο και οδηγό στο F1 Academy.

7 countries. 3 continents 🙌

F1 Academy is going global 🌎

Season 2 loading...



Hit save on the 2024 F1 Academy calendar. 💾#F1Academy pic.twitter.com/yYrR7PLwHv — F1 Academy (@f1academy) October 17, 2023



Στην Ελλάδα, οι αγώνες θα μεταδοθούν από την πλατφόρμα ANT1+ (σε περιγραφή Μαρίας Ανδρεάδη και Κώστα Λεώνη ενώ όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Liberty Media, θα υπάρξει εκτενής προβολή του «τελικού», τόσο στο F1 TV όσο και στα social media της Formula 1.

Όσα πρέπει να ξέρεις για το F1 Academy

Το grid αποτελείται από 15 οδηγούς που έχουν στη διάθεσή τους πανομοιότυπα μονοθέσια της Tatuus Automobili, εφοδιασμένα με 4κύλιντρους υπέρ-τροφοδοτούμενους κινητήρες 1.4 λίτρων από την Autotecnica, που προσφέρουν 174 άλογα στις 5500 στροφές.

What a qualifying 🤩@martaracing takes her fifth pole position of the season for race 1. 👏#F1Academy pic.twitter.com/AgWrDDhVzN — F1 Academy (@f1academy) October 21, 2023

Κάθε γύρος του F1 Academy περιλαμβάνει δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών, δύο κατατακτήριες και τρεις αγώνες. Στο Τέξας δύο θα διεξαχθούν το Σάββατο κι ο τελευταίος την Κυριακή.

Πηγαίνοντας στο Όστιν, η Ισπανίδα Μάρτα Γκαρσία έχει σημαντικό προβάδισμα, καθώς έχει 235 βαθμούς, έναντι 187 της Λένα Μπιούλερ από την Ελβετία και 179 της Χαμντά Αλ Κουμπαϊσι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε ομαδικό επίπεδο, η MP Motorsport προηγείται με 372 πόντους, ενώ την κυνηγά η PREMA με 349.

Last Quali of the 2023 season, in the bag.



Next up: We hit the track for Races 1 and 2.#F1Academy pic.twitter.com/RXSnHKJaiR October 21, 2023

Η Σούζι Βολφ, διευθύντρια του F1 Academy, είπε σχετικά: «Πάντα έλεγα πως πρέπει να δεις κάτι για να το πιστέψεις. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό επικοινωνιακά για ένα θεσμό, ώστε να “τρέχει” παράλληλα με τη Formula 1. Ελπίζουμε να αποτελέσουμε πηγή έμπνευσης για νεαρά κορίτσια και γυναίκες που θα μας βλέπουν από το σπίτι και που θα τους δείξουμε πως υπάρχουν ευκαιρίες συμμετοχής στο σπορ μας, είτε εντός, είτε εκτός πίστας».

Οι ώρες των μεταδόσεων

Η μετάδοση των αγώνων μέσα από το ΑΝΤ1+ θα είναι LIVE. Ακολουθούν οι ώρες:

Σάββατο 21/10

17.45 F1 Academy Αγώνας 1, ΑΝΤ1+

23.30 F1 Academy Αγώνας 1, ΑΝΤ1+

Κυριακή 22/10

17.40, F1 Academy Αγώνας 3, ΑΝΤ1+

Full throttle into the Season Finale. 🏎️



The title showdown for the 2023 Champion is on! 🇺🇸



Who will be the inaugural F1 Academy Champion? 👇#F1Academy pic.twitter.com/KhMSZ3vcq0 — F1 Academy (@f1academy) October 19, 2023

Αναμένουμε λοιπόν τα σπουδαία και την πρώτη πρωταθλήτρια του F1 Academy!