Το εντυπωσιακό αφιέρωμα της F1 στον Φερστάπεν (vid)

Η FOM στρίμωξε τα επιτεύγματα μίας εντυπωσιακής σεζόν σε 40 δευτερόλεπτα.

Ο Μαξ Φερστάπεν είναι και φέτος Παγκόσμιος Πρωταθλητής, έχοντας κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο του 2023 με τη δεύτερη θέση στο συναρπαστικό Sprint στο Κατάρ.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες επιτυχίες του, δηλαδή το θρίλερ του 2021 που κρίθηκε στον τελευταίο γύρο και το 2022 όπου στο δεύτερο μισό της σεζόν έκανε ρελάνς αφήνοντας μακριά πίσω του τη Scuderia Ferrari και τον Σαρλ Λεκλέρ, φέτος ήταν μία βόλτα στο πάρκο για τον Ολλανδό αλλά και τη Red Bull Racing που με τη σειρά της έχει πάρει τον τίτλο των κατασκευαστών.

Η Formula 1 δημιούργησε ένα σύντομο αλλά εκρηκτικό video για τον 26χρονο Ολλανδό, με στιγμές από τις φετινές επιτυχίες του, οι οποίες έως τώρα αφορούν 13 νίκες και 15 βάθρα, σε 16 αγώνες!

Δείτε περισσότερα πατώντας play...

A generational talent with superhuman abilities 🧬



Max Verstappen is our 2023 Formula 1 World Champion! 🏆#QatarGP #F1 pic.twitter.com/X0Dqc5WV0I