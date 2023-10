Αμέσως μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Κατάρ, ο Μαξ Φερστάπεν έτρεξε να αγκαλιάσει τη σύντροφό του Κέλι Πικέ, κόρη του πρώην πρωταθλητή της Formula 1, Νέλσον Πικέ.

Ο αγώνας σπριντ στο Grand Prix Κατάρ είχε μόλις ολοκληρωθεί και ο Μαξ Φερστάπεν είχε εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τρίτο - συνεχόμενο μάλιστα - παγκόσμιο τίτλο του στη Formula 1. Ο 26χρονος Ολλανδός έτρεξε να αγκαλιάσει τους μηχανικούς της Red Bull Racing, για να πανηγυρίσει ένα ακόμα πρωτάθλημα οδηγών.

What a reception for our new three-time champ! 🤗#QatarGP #F1Sprint @Max33Verstappen pic.twitter.com/4gICwHpKh8