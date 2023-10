O οδηγός της McLaren θα μπορούσε να είναι στην πρώτη σειρά του grid αλλά πλήρωσε τα λάθη του.

Ο μοναδικός οδηγός που φάνηκε ικανός να κινηθεί σε ρυθμό παραπλήσιο του Μαξ Φερστάπεν στις κατατακτήριες δοκιμές του Gran Prix του Κατάρ, ήταν αναμφίβολα ο Λάντο Νόρις. Όμως ο οδηγός της McLaren έπεσε θύμα των λαθών του.

Δύο φορές σημείωσε χρόνο που τον τοποθετούσε στη δεύτερη θέση της κατάταξης, πίσω από τον pole man τελικά Ολλανδό όμως και στις δύο περιπτώσεις, οι χρόνοι του ακυρώθηκαν γιατί υπερέβη τα όρια της πίστας.

Ειδικά τη δεύτερη και πιο κρίσιμη, όπου το παράκανε στη στροφή 10 με την MCL60 να πατά και με τους τέσσερις τροχούς εκτός ορίων πίστας, το κατάλαβε με τη μία και έκανε άμεσα την αυτοκριτική του.

Ο Βρετανός είπε μέσω team radio: «Ω σκ***. Τι στα γαμ**** κάνω; Είμαι τόσο μαλ**** μερικές φορές. Τα γαμ***. Συγνώμη, είναι δικό μου λάθος. Συγχαρητήρια στην ομάδα, το αυτοκίνητο είναι πολύ καλό. Απλά δεν έκανα τη δουλειά μου όσο καλά θα έπρεπε».

Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί…

Lando owned the error that cost him P2 in qualifying #QatarGP @McLarenF1 pic.twitter.com/badA1PXzte