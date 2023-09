Στον αγώνα της Formula 1 στη Σουζούκα, είδαμε μία πολύ παράξενη τακτική από την αυστριακή ομάδα ώστε να γλιτώσει ο Μεξικανός ενδεχόμενο ποινής στον επόμενο αγώνα.

Ακόμη ένα καταστροφικό αγωνιστικό τριήμερο είχε ο Σέρχιο Πέρεζ στο 2023. Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing εγκατέλειψε τον αγώνα και δεν βαθμολογήθηκε στο Grand Prix Ιαπωνίας.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, ο Πέρεζ εμβόλισε άλλο οδηγό (σ.σ.στην προκειμένη περίπτωση τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas) με μία απερίσκεπτη κίνηση. Αυτό ήταν το τρίτο συμβάν σε δύο Grand Prix στο οποίο ο Μεξικανός κατέστρεψε την προσπάθεια άλλου οδηγού. Όπως στη Σιγκαπούρη, η ποινή του ήταν μόλις 5 δευτερόλεπτα.

Ο Πέρεζ επέστρεψε με ζημιά στα pits και εγκατέλειψε τον αγώνα, πριν εκτίσει την ποινή 5 δευτερολέπτων. Ενώ περνούσαν οι γύροι, η κινητικότητα στο γκαράζ της Red Bull Racing ήταν έντονη, καθώς ετοίμαζαν και πάλι το μονοθέσιο με το #11. Στην κατάταξη είχε δηλωθεί ως ένας εκ των οδηγών που είχαν εγκαταλείψει.

Sergio Perez recent form in last two races ( Singapore & Suzuka ) is something he should look to fix in remaining races or it’s not looking good for him next season . pic.twitter.com/Fdvo1RvhBr