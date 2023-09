Άγριο ξύλο σε αγώνα NASCAR στο Μάρτινσβιλ (vid)

Τα «αίματα άναψαν» σε αγώνα stock αυτοκινήτων στις ΗΠΑ που αναδεικνύει μελλοντικούς οδηγούς του διάσημου NASCAR.

Ουκ ολίγες φορές έχουμε δει ανά τα χρόνια άγριες συμπλοκές, κόντρες, ακόμη και ξύλο ανάμεσα σε οδηγούς στο NASCAR και τις κατηγορίες που το αποτελούν. Μπορεί τα τελευταία χρόνια ο θεσμός να έχει δημιουργήσει κανονισμούς με βαριές τιμωρίες ώστε να μειωθούν τέτοιες περιπτώσεις, ωστόσο δεν έχουν εξαλειφθεί.

Στον αγώνα του NASCAR Roots (junior κατηγορία του NASCAR) υπήρξε ένα περιστατικό μετά τον δεύτερο κατατακτήριο αγώνα. Προσωπικό και μηχανικοί ανάμεσα σε δύο ομάδες ενεπλάκησαν σε ένα επεισόδιο ανταλλάσσοντας γροθιές και κλωτσιές. Παράλληλα άνθρωποι της πίστας και της ασφάλειας προσπάθησαν να τους χωρίσουν, ενώ όλες οι κάμερες στράφηκαν προς το σημείο.

Στο περιστατικό βλέπουμε ένα μέλος ομάδας να κάνει κεφαλοκλείδωμα σε ένα αντίπαλης ομάδας ενώ πέφτουν πάνω στο μωβ #42 αγωνιστικό αυτοκίνητο. Ακολουθούν κι άλλοι, οι οποίοι πηδούν από πάνω τους, σε ένα πολύ σουρεαλιστικό στιγμιότυπο. Στο τέλος του βίντεο κάποιος κείτεται στο έδαφος και προσπαθεί να σηκωθεί ενώ ένας μηχανικός ελέγχει τη ζημιά στο παραμορφωμένο αμάξωμα του #42 αγωνιστικού.

Δείτε το απίστευτο βίντεο που ανέβασε το ίδιο το NASCAR Roots στα social media του παρακάτω.

HOT TEMPERS at @MartinsvilleSwy after qualifying race No. 2 for the #VSCU300! pic.twitter.com/ssVcLq0HuW