Όλα τα στατιστικά στοιχεία και οι αναλύσεις της Pirelli για τον συναρπαστικό αγώνα στη Μαρίνα Μπέι.

Ο δέκατος-πέμπτος αγώνας του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, έμελλε να είναι ο συναρπαστικότερος. Και παράλληλα, να είναι αυτός στον οποίο σταμάτησε το εξωπραγματικό ρεκόρ της Red Bull Racing.

Τη νίκη, για πρώτη φορά φέτος και δεύτερη συνολικά στην καριέρα του, πανηγύρισε ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, σε έναν αγώνα όπου είδαμε τέσσερις οδηγούς να διεκδικούν τη νίκη μέχρι τέλους.





Τελικά στο βάθρο ανέβηκαν μαζί του ο Λάντο Νόρις της McLaren και ο Λιούις Χάμιλτον της Mercdes-AMG. Αυτή ήταν η 243η νίκη της Ferrari σε 1067 Grand Prix.

Οι επιλογές στρατηγικής

Οι περισσότεροι οδηγοί (13 από τους 19) επέλεξαν να εκκινήσουν με τη μέση γόμα, με τους υπόλοιπους έξι να μοιράζονται ανάμεσα στη μαλακή και τη σκληρή. Η μαλακή γόμα αποτέλεσε στρατηγική επιλογή για τον Ζου Γκουάνγιου της Alfa Romeo, καθώς ο Κινέζος που εκκίνησε από το pit lane, μπήκε αμέσως στα pit για να αλλάξει σε σκληρή γόμα και προσπάθησε να βγάλει ολόκληρο τον αγώνα με αυτό το σετ ελαστικών. Η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας στον 20ο γύρο, πυροδότησε μια πρόωρη αλλαγή για όλους τους οδηγούς που είχαν ξεκινήσει με τη μέση γόμα. Μπήκαν στα pit και έβαλαν τη σκληρή γόμα ενώ εκείνοι που είχαν ξεκινήσει με τη σκληρή γόμα έμειναν έξω για να κάνουν το μοναδικό τους pit stop σε απόσταση περίπου δύο τρίτων αγώνα.





Λίγο μετά, στον 44ο γύρο, το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας δημιούργησε άλλη μια ευκαιρία να ανακατευτούν τα πράγματα. Αυτή άδραξε το δίδυμο της Mercedes μπαίνοντας για μέση γόμα, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο και ο Κέβιν Μάγκνουσεν έβαλαν τη μαλακή. Στους τελευταίους γύρους του αγώνα η μεσαία γόμα αποδείχθηκε πολύ γρήγορη, με το δίδυμο της Mercedes να μειώνουν γρήγορα τη διαφορά από τους Σάινθ και Νόρις που ήταν στις δύο πρώτες θέσεις. Αντίστοιχα, οι Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρρζ, επωφελήθηκαν από τον έξτρα ρυθμό και βρέθηκαν αμφότεροι στους βαθμούς.

Τι λέει η Pirelli

Για όσα έγιναν στο μεγάλο λιμάνι της Ανατολής και αυτό το συναρπαστικό αγώνα, μίλησε ο διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli, Μάριο Ίζολα.





Ο Ιταλός είπε: «Το Grand Prix της Σιγκαπούρης ήταν μια μεγάλη διαφήμιση για τη Formula 1. Νομίζω ότι όλοι οι θεατές, όσοι βρίσκονταν στην πίστα και όσοι βρίσκονταν μπροστά στις οθόνες τους, πρέπει να κρατούσαν την ανάσα τους μέχρι το τέλος, βλέποντας τέσσερις οδηγούς να αγωνίζονται για το ποιος θα βάλει τέλος στην κυριαρχία της Red Bull Racing αυτή τη σεζόν. Πραγματικά μπράβο και στους τέσσερις, αλλά και στους άλλους σε αυτόν τον αγώνα, όχι μόνο στους οδηγούς, αλλά και σε αυτούς που βρίσκονται στο pit wall, γιατί όλοι βοήθησαν να γίνει ένα υπέροχο σόου με μονομαχίες εντός πίστας και πολύ έντονες μάχες τακτικής».

«Από την πλευρά των ελαστικών, νομίζω πως η λέξη που περιγράφει καλύτερα τον αγώνα, είναι “διαχείριση”. Σχεδόν σε ολόκληρο τον αγώνα, είδαμε οδηγούς και ομάδες να διαχειρίζονται τον ρυθμό τους για να είναι στην καλύτερη δυνατή φόρμα, όχι μόνο για να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει, αλλά και για να είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που μπορεί να εμφανιστεί αργότερα. Ένα παράδειγμα αυτού, ήταν η απόφαση του Σαρλ Λεκλέρ να εκκινήσει με τη μαλακή γόμα ώστε να προσπαθήσει να περάσει αμέσως τον Ράσελ για να δημιουργήσει ένα χάσμα μεταξύ της Mercedes και του Σάινθ, που βρίσκονταν στην κορυφή. Παράλληλα η Mercedes που είχε εξοικονομήσει ένα σετ μέσης γόμας από τις δοκιμές για κάθε οδηγό της, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας (VSC) για να αλλάξει στρατηγική και να συνεχίσει την επίθεση μέχρι το τέλος, διεκδικώντας τη νίκη από το Σάινθ».





Ο Ιταλός συμπλήρωσε: «Από τεχνική άποψη, οι τρεις γόμες είχαν την αναμενόμενη διάρκεια και αντοχή. Η μία αλλαγή ελαστικών αποδείχτηκε η πιο γρήγορη στρατηγική, με τις δύο αλλαγές να αποτελούν επιλογή λόγω του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας. Η σκληρή γόμα και η μέση γόμα χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο αλλά και η μαλακή που γενικά θεωρείται κυρίως γόμα δοκιμών, είχε ρόλο στο πρώτο stint».

Συνέχεια στην Ιαπωνία

Η δράση στη Formula 1 συνεχίζεται χωρίς διακοπή, καθώς το προσεχές αγωνιστικό τριήμερο, 22-24 Σεπτεμβρίου, έχουμε το ιαπωνικό Grand Prix που διεξάγεται στη θρυλική πίστα της Σουζούκα.

Για τον αγώνα στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, η Pirelli επέλεξε τη γόμα C1 ως P Zero λευκή σκληρή, τη γόμα C2 ως P Zero κίτρινη μέση και τη γόμα C3 ως P Zero κόκκινη μαλακή. Οι συγκεκριμένες επιλογές έγινε ώστε να αντιμετωπίσουν τα πλευρικά και κατακόρυφα φορτία στα οποία υποβάλλονται τα ελαστικά, σε αυτή τη απαιτητική πίστα μήκους σχεδόν έξι χιλιομέτρων, που έχει εξαιρετικά τραχιά επιφάνεια.