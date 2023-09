Με ένα εντυπωσιακό βίντεο η Aston Martin μας βάζει στο κλίμα για τον αγώνα της Formula 1 στην Ιαπωνία.

Με τη φιλοσοφία των σαμουράι ετοιμάζεται για το δέκατο-έκτο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στη φετινή σεζόν η Aston Martin. H βρετανική ομάδα θέλει να αντιδράσει άμεσα έπειτα από την κακή της εμφάνιση στον αγώνα της Σιγκαπούρης.

Η έμπνευσή της είναι φυσικά ο Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός πήρε το προσωνύμιο «σαμουράι» από την εποχή που έτρεχε με τη McLaren και είχε κινητήρες Honda. Ωστόσο η αγάπη του για τους σαμουράι προϋπήρχε. Από την εποχή που αγωνιζόταν για τη Scuderia Ferrari είχε τατουάζ ενός σαμουράι στην πλάτη του.

@alo_oficial.#JapaneseGP

Ο Αλόνσο έχει συνδεθεί πνευματικά με την ιστορία και την κουλτούρα της Ιαπωνίας και των πολεμιστών με τα ιδιαίτερα κατάνα. Έχει αποδείξει εξάλλου στην πίστα πως είναι πάντα απόλυτα συγκεντρωμένος, δίνει το 100% των δυνατοτήτων του και δεν φοβάται τίποτα.

Στου λογαριασμούς της στα social media, η Aston Martin δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Αλόνσο να μιλά για το πώς η ζωή των οδηγών αγώνων συνδέεται με αυτή των σαμουράι. Ο τίτλος του βίντεο είναι «Born Brave».

"I never fear anything."



Fernando explores his spiritual connection with Japan's ancient, feudal samurai warriors, together with @Cryptocom.



#JapaneseGP #BornBrave

Στο Grand Prix Ιαπωνίας, ο Αλόνσο θα αγωνιστεί με ένα ιδιαίτερο κράνος. Θα είναι βαμμένο στα χρώματα της ιαπωνικής σημαίας και απαρτίζεται από λεπτομέρειες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη χώρα και τους σαμουράι. Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρα εντυπωσιακό.

The spirit of the samurai lives within.



A special lid for @alo_oficial at the #JapaneseGP.

Μένει να δούμε αν θα φέρει γούρι στον Αλόνσο το κράνος και οι ενέργειες της Aston Martin που σίγουρα του δίνουν ψυχολογική ώθηση. Μετά τον αγώνα της Σιγκαπούρης, υποχώρησε στην 4η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών. Πλέον είναι πίσω από τον Λιούις Χάμιλτον και υπολείπεται κατά 10 βαθμούς.

Φωτογραφίες: Aston Martin