Μετά το ατύχημα στις κατατακτήριες δοκιμές και τις ζημιές που υπέστη το μονοθέσιό του, η Aston Martin αποφάσισε να μην λάβει μέρος ο Καναδός οδηγός στον αγώνα της Κυριακής.

Με ένα μονοθέσιο, αυτό του Φερνάντο Αλόνσο, θα παραταχθεί η Aston Martin στο grid του Grand Prix Σιγκαπούρης. Η ομάδα έλαβε την απόφαση να μην αγωνιστεί ο Λανς Στρολ, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου. Ως αιτίες αναφέρονται οι μεγάλες ζημιές που έχει υποστεί το μονοθέσιο αλλά και ενοχλήσεις που εξακολουθεί να αισθάνεται ο οδηγός.

BREAKING: Lance Stroll will not participate in Sunday's race in Singapore



Aston Martin say Lance is "still sore" following a high-impact crash in qualifying#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/V70uj0Hbd5