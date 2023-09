Το πολυαναμενόμενο Grand Prix της Μαρίνα Μπέι θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Περιμέναμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αγωνιστική πρόκληση του απαιτητικού Grand Prix της Σιγκαπούρης αλλά ειδικά μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, η προσμονή για τη μάχη στο μεγάλο λιμάνι της Ανατολής έχει κορυφωθεί!

Το απίστευτο σερί της Red Bull Racing, που έχει κερδίσει όλους τους φετινούς αγώνες, το πιθανότερο είναι πως θα σπάσει. Ο Μαξ Φερστάπεν εκκινεί μόλις ενδέκατος, ο Σέρχιο Πέρεζ δέκατος-τρίτος και γενικά η BR19 δεν αποδίδει στα γνώριμα στάνταρ της σε αυτό το σιρκουί.

The moment championship leader Max Verstappen missed out on Q3 😮#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/0R61ntKZO6