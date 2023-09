Το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Σιγκαπούρης «σόκαρε» την αυστριακή ομάδα.

Μπορεί η Red Bull Racing να έχει κατακτήσει τη νίκη σε όλα τα φετινά Grand Prix, όμως μετά τις κατατακτήριες δοκιμές της Σιγκαπούρης, όλα δείχνουν πως αυτό το σερί θα σταματήσει. Η αυστριακή ομάδα είδε τους οδηγούς της να αποκλείονται αμφότεροι στο Q2 και να πρέπει να ανέβουν ένα Γολγοθά την Κυριακή.

So far, it's a difficult weekend here in Singapore, resulting in a disappointing Qualifying. We go again tomorrow 👊#KeepPushing pic.twitter.com/bM5WNHRyb4