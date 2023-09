Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής επιστρέφει το ερχόμενο τριήμερο από το μαγευτικό Φούτζι της Ιαπωνίας, για το τελευταίο εξάωρο αγώνα της σεζόν.

Έπειτα από δύο μήνες διακοπής, το WEC επιστρέφει στην επικαιρότητα το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής του πλανήτη θα επισκεφθεί την Ιαπωνία για τις 6 Ώρες του Φούτζι, τον έκτο από τους επτά αγώνες του 2023. Η μάχη για το πρωτάθλημα είναι ανοικτή και όλα μπορούν να συμβούν σε αυτό το συναρπαστικό πρωτάθλημα.

Από το 2012 που δημιουργήθηκε το WEC έχουν πραγματοποιηθεί στο Φούτζι συνολικά 9 αγώνες. Η πίστα έχει μήκος 4.563 μέτρα και αποτελείται από 16 στροφές συνολικά. Η Toyota είναι η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην πίστα η οποία είναι υπό την ιδιοκτησία της, καθώς έχει κερδίσει 8 από τους 9 αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο Φούτζι.

Το πρωτάθλημα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή με δύο αγώνες για το φινάλε της σεζόν. Στην κατηγορία Hypercar, το πλήρωμα του Toyota #8 (Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα) έχει 115 βαθμούς και προηγείται κατά 23 βαθμούς του πληρώματος στο #7 αγωνιστικό πρωτότυπο της Toyota. Στην 3η θέση είναι το πλήρωμα της #51 Ferrari 499P (είναι τρίτο στην ισοβαθμία με το #7 Toyota στους 92 βαθμούς).

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών η Toyota έχει 152 βαθμούς ενώ η Ferrari 126 βαθμούς. H Cadillac βρίσκεται 3η με 72 βαθμούς, ενώ η Porsche έχει 66 βαθμούς. Στην LMP2 οι Team WRT και Inter Europol μάχονται για το πρωτάθλημα, ενώ η United Autosports θέλει να μπει στο παιχνίδι της διεκδίκησης του τίτλου. Στην κατηγορία GTE, η Corvette έχει ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα.

The #8 Toyota leads the way going into the #6HFuji, with the #7 Toyota and #51 Ferrari on equal points in 2nd & 3rd



These are the full Hypercar standings ahead of Round 6 👇#WEC | @TGR_WEC @FerrariHypercar pic.twitter.com/gBEraNu5Cr — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 5, 2023

Στις 6 Ώρες του Φούτζι θα πάρουν μέρος συνολικά 36 αγωνιστικά αυτοκίνητα στις τρεις κατηγορίες του θεσμού. Στην Hypercar θα δούμε 12 στο σύνολο με την Glickenhaus Racing να απουσιάζει από τον αγώνα, στην LMP2 θα πάρουν μέρος 11 αγωνιστικά, ενώ 13 αγωνιστικά περιλαμβάνονται στη λίστα συμμετοχών της GTE.

Πρόγραμμα WEC 6 Ώρες Φούτζι σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου

05:00-06:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

09:30-11:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου

04:20-05:20 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

08:40-09:45 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου

05:00 – Αγώνας

Summer break is over, it's race week in the land of the rising sun 🎌



Round 6 of the World Endurance Championship will take place at Fuji Speedway this Sunday, September 10 from 11AM (UTC+9). Catch it live on https://t.co/B3OAfJ9by7



富士はレースウィークです#WEC #6HFuji pic.twitter.com/QKYu05RPJY — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 4, 2023

Φωτογραφίες: wec media