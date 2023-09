Σαν Σήμερα: Όταν ο Λεκλέρ ξετρέλανε τους τιφόζι στη Μόντσα

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Το μονοπώλιο στο σημερινό ταξίδι μας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχει η Formula 1 και το Grand Prix Ιταλίας. Η θρυλική πίστα της Μόντσα φιλοξένησε επτά Grand Prix Σαν Σήμερα από το 1963 έως το 2019 με κορυφαίους οδηγούς να μάχονται και να κατακτούν νίκες και πρωταθλήματα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 8/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1963, ο αείμνηστος Τζιμ Κλαρκ κέρδισε στη Μόντσα για το GP Ιταλίας, εξασφαλίζοντας τον πρώτο του τίτλο στην F1 με τρεις αγώνες να απομένουν. Ο Βρετανός μονομάχησε ρόδα-με-ρόδα με πολύ ισχυρότερα μονοθέσια, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο την τεχνική του slipstream. Οι Γκρέιαμ Χιλ, Τζον Σέρτις και Νταν Γκέρνι είχαν επίσης προηγηθεί αλλά εγκατέλειψαν, αφήνοντας έτσι τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή ελεύθερο να καταγράψει το ένα ρεκόρ πίστας μετά το άλλο και να ξεπεράσει την BRM του Ρίτσι Γκίνθερ για 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Ο Κλαρκ γιόρτασε δίνοντας το τρόπαιό του στον Κόλιν Τσάπμαν και κάνοντας έναν γύρο θριάμβου στην ιστορική πίστα, μαζί με τον επικεφαλής της Lotus και τον πρωτάρη Μάικ Σπενς.

Today we remember the great Colin Chapman 🇬🇧



The Team Lotus founder died #OnThisDay 35 years ago



72 #F1 wins as Lotus team boss



7 Constructors' titles



6 Drivers' titles



📸 With Jim Clark, Monza, 1963 pic.twitter.com/BcUsO3NC2N