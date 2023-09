Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση αυτό στο «Ναό της Ταχύτητας», με κάλυψη στις επίσημες διαδικασίες τριών θεσμών.

Μετά το Grand Prix Ολλανδίας, η Formula 1 δεν πάτησε φρένο. Για δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε δράση και μάλιστα, σε τρία ταμπλό! Στη θρυλική Μόντσα όπου διεξάγεται ο δέκατος-τέταρτος γύρος του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της F1, έχουμε ακόμα Formula 2 και Formula 3.

Όλη η δράση θα μεταδοθεί LIVE, αποκλειστικά και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, από την πλατφόρμα ΑΝΤ1+. Ξεκινώντας λίγο μετά τις 10 το πρωί (ώρα Ελλάδας) και φτάνοντας έως τις 6 το απόγευμα.

F3, Sprint Race, 10:25 ANT1+

F1, FP3, 13:30 ANT1+

F2, Sprint Race, 15:15 ANT1+

F1, Qualifying, 17:00 ANT1+

The fastest sport on Earth... but it doesn't hurt to slow it down every once in a while 🤩#ItalianGP #F1 @alfaromeostake pic.twitter.com/o2w8SMQC5l