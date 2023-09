O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στον «Ναό της ταχύτητας».

Η μάχη του Grand Prix Ιταλίας στη μαγευτική Μόντσα ξεκίνησε με το FP1 να ολοκληρώνεται δίχως απρόοπτα. Διανύουμε το τελευταίο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν επί ευρωπαϊκού εδάφους, με ομάδες και οδηγούς να έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πρόκληση. Σε αυτό τον αγώνα, η Formula 1 πραγματοποιεί για δεύτερη φορά φέτος πείραμα στις κατατακτήριες με χρήση της σκληρής γόμας στο Q1, της μεσαίας στο Q2 και της σκληρής στο Q3. Αυτό σημαίνει πως έχουν συνολικά λιγότερα διαθέσιμα σετ για το τριήμερο.

Ταχύτερος μετά τα πρώτα 60 λεπτά δράσης στο Grand Prix Ιταλίας ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε το 1:22,657 με τη σκληρή γόμα ελαστικών και ήταν ταχύτερος από τον εορτάζων Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. Η μεταξύ τους διαφορά ήταν μόλις 0,046 δευτερόλεπτα, με τις δύο ομάδες να είναι κοντά μεταξύ τους. Τρίτος ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing, o οποίος είχε διαφορετικό αεροδυναμικό πακέτο από τον teammate του.

Mighty Max tops the session 💪



His quest to achieve the consecutive all-time wins record this weekend is looking very promising 👀#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/fR67g8FObO