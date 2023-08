Η Formula 1 επιστρέφει και το Γκραν Πρι Ολλανδίας έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από τα ελαστικά.

Τέλος το καλοκαιρινό διάλειμμα για τον μαγικό κόσμο της Formula 1, με τα βλέμματα να είναι πλέον στραμμένα στην Ολλανδία και την πίστα του Ζάντβοορτ. Εκεί, όπου για τον δέκατο-τρίτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχουν επιλεχθεί οι πιο σκληρές γόμες στη γκάμα της Pirelli.

Η γόμα C1 έχει επιλεγεί ως P Zero λευκή/σκληρή, η γόμα C2 ως P Zero κίτρινη/μέση και η C3 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Είναι η ίδια επιλογή με τα προηγούμενα δυο χρόνια στα οποία η Ζάντβοορτ έχει επιστρέψει στο καλεντάρι, με τη διαφορά ότι τώρα η γόμα C1 είναι πιο μαλακή από την περυσινή.







Πέρυσι, οι περισσότεροι οδηγοί πραγματοποίησαν 3 αλλαγές ελαστικών. Θεωρητικά ταχύτερη στρατηγική είναι αυτή των δυο αλλαγών, ενώ μπορείς με προσεκτική διαχείριση να κάνεις ακόμη και μια αλλαγή. Πέρυσι η ευκαιρία για μια τελευταία αλλαγή όπου επελέγησαν τα μαλακά ελαστικά, ήρθε όταν εμφανίστηκε προς το τέλος το αυτοκίνητο ασφαλείας, μετά από καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας.

Το Ζάντβοορτ κατασκευάστηκε το 1948 και βρίσκεται ανάμεσα σε αμμόλοφους στην παραλία της Βόρειας Θάλασσας. Κάποιες φορές η άμμος φτάνει με τον αέρα στην πίστα και μειώνει την πρόσφυση των ελαστικών: Ένα ρίσκο που έχουμε και στην πίστα του Μπαχρέιν, το Σακχίρ.

Από το 1952 έχουν διεξαχθεί συνολικά 32 Grand Prix εκεί, με την ολλανδική πίστα να επιστρέφει το 2021 στο πρόγραμμα μετά από απουσία 35 ετών. Πολυνίκης εκεί είναι ο Τζιμ Κλαρκ με 4 επιτυχίες ενώ σε ομαδικό επίπεδο, η Ferrari μετράει 8 νίκες.





Το προσπέρασμα είναι δύσκολο, καθώς η πίστα είναι στενή και έχει συνεχείς στροφές. Αυτό καθιστά τις κατατακτήριες δοκιμές ακόμη πιο σημαντικές για το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Μάριο Ίζολα, διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli, είπε σχετικά με τον αγώνα αυτού του Σαββατοκύριακου: «Το δεύτερο μισό της σεζόν ξεκινά με έναν μοναδικό αγώνα. Το Grand Prix της Ολλανδίας θα διεξαχθεί σε μια από τις παραδοσιακά απαιτητικές πίστες στο ημερολόγιο που επέστρεψε στο πρόγραμμα της Formula 1 πριν από τρία χρόνια χάρη στη δυναμική υποστήριξης των συμπατριωτών του προς τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ανταπέδωσε στους θαυμαστές του κερδίζοντας τους δυο τελευταίους αγώνες εκεί. Είναι μια πολύ στριφογυριστή πίστα με δύο επικλινείς στροφές – Στροφή 3 και Στροφή 14 – που έχουν μεγαλύτερη κλίση από το αντίστοιχο οβάλ της Ινδιανάπολης, συγκριτικά. Σε τέτοιες στροφές η πίεση στα ελαστικά είναι μεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν στις κανονικές στροφές, καθώς οι κατακόρυφες δυνάμεις αυξάνονται με τις πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες λόγω κλίσης. Επελέγησαν τα ίδια ελαστικά με το 2022, τουλάχιστον όσον αφορά τους κωδικούς: C1, C2 και C3. Ωστόσο, η φετινή γόμα C1 είναι στην πραγματικότητα νέα, τοποθετείται μεταξύ της C2 και της περσινής C1, η οποία τώρα ονομάζεται C0. Πέρυσι, σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε από δύο αυτοκίνητα ασφαλείας, τουλάχιστον 14 οδηγοί – συμπεριλαμβανομένων των τριών κορυφαίων – χρησιμοποίησαν και τις τρεις γόμες, αναδεικνύοντας τη μεγάλη ποικιλία επιλογών στρατηγικής που υπήρχε».