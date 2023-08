F1-O Φερστάπεν σε μπελάδες με τη Valkyrie, αξίας 3 εκατ. ευρώ, σε δημόσιο δρόμο (vid)

Πιθανούς μπελάδες αντιμετωπίζει ο Μαξ Φερστάπεν στη Γαλλία για βίντεο που τον δείχνει να υπερβαίνει κατά πολύ το όριο ταχύτητας μέσα σε τούνελ οδηγώντας την Aston Martin Valkyrie.

Βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο οδηγός της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν, φαίνεται να παραβιάζει το όριο ταχύτητας στη Γαλλία ενώ οδηγεί τη Valkyrie, το hypercar της Aston Martin αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Το βίντεο, η ημερομηνία του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, δείχνει τον Ολλανδό οδηγό, που ζει μόνιμα στο Μονακό, να οδηγεί με υψηλή ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο A8. Το βίντεο, που τράβηξε ο φίλος του Μαρκ Κοξ και ανάρτησε στο Instagram, δείχνει τον Ολλανδό οδηγό να οδηγεί την Aston Martin Valkyrie μέσα από το τούνελ Canta-Galet στα περίχωρα της Νίκαιας.

Το βίντεο δείχνει το κοντέρ να καταγράφει την ταχύτητα του αυτοκινήτου στα 124 χλμ/ώρα, δηλαδή 14 χλμ/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας του αυτοκινητόδρομου, που είναι 110 χλμ/ώρα. Τα όρια ταχύτητας σε τούνελ όπως το Canta-Galet μειώνονται περαιτέρω στα 77 χλμ/ώρα στην περιοχή.

