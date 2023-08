Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να συνεχίζει τη σεζόν επί ευρωπαϊκού εδάφους και συγκεκριμένα στο Ζάντβορτ της Ολλανδίας.

Η Formula 1 είναι και πάλι εδώ! Έπειτα από τη διακοπή του Αυγούστου, το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει το τριήμερο 25-27 Αυγούστου με το Grand Prix Ολλανδίας. Ο δέκατος τρίτος αγώνας της σεζόν σηματοδοτεί την έναρξη του δεύτερου μισού του πρωταθλήματος.

Ο πρώτος αγώνας της Formula 1 στο Ζάντβορτ πραγματοποιήθηκε το 1952 και παρέμεινε στο πρόγραμμα μέχρι το 1985. Το 2021 το εν λόγω σιρκουί επέστρεψε εκμοντερνισμένο και φέτος, αναμένεται να γεμίσει για μία ακόμη φορά από τον «πορτοκαλί στρατό». Στη σημερινή του μορφή, έχει μήκος 4.259 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 72 γύρους. Τις περισσότερες νίκες εκεί τις έχει ο Τζιμ Κλαρκ ενώ το 2022 νικητής ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Το ρεκόρ πίστας το έχει ο Λιούις Χάμιλτον με το 1:11,0,97.

Έπειτα από μία κυρίαρχη εμφάνιση στο Grand Prix Βελγίου, ο Μαξ Φερστάπεν θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Σε περίπτωση που κερδίσει θα φτάσει το σερί 9 νικών του Σεμπάστιαν Φέτελ και στον αγώνα της πατρίδας του θα έχει και τη στήριξη του κοινού. Η διαφορά του από τον Σέρχιο Πέρεζ στο πρωτάθλημα είναι 125 βαθμοί και πλέον είναι θέμα χρόνου ο 25χρονος Ολλανδός να εξασφαλίσει τον τρίτο του σερί τίτλο.

Standing atop the podium for the 25th and final time ❤️



Niki Lauda won in fine style as we made what would be our final trip to Zandvoort for 36 years#DutchGP #F1 @McLarenF1 pic.twitter.com/PBIsnr9pF9