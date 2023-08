O Μάρκο Μπεζέκι της Mooney VR46 ήταν ο πρωταγωνιστής στις πολύ δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στο Σίλβερστον.

Η ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι πρωταγωνιστεί σε ένα ακόμη αγωνιστικό τριήμερο του MotoGP. Ο Μάρκο Μπεζέκι στις αντίξοες συνθήκες των κατατακτήριων δοκιμών λόγω της δυνατής βροχής, πήρε την pole position με 2:15,359 με εντυπωσιακό τρόπο. Παρά την πτώση του στο τέλος του Q2, ο Ιταλός της Mooney VR46 ξεπέρασε τον Τζακ Μίλερ της KTM για 0,270 δευτ. και έγινε ο πέμπτος διαφορετικός poleman στο 2023. Από την 3η θέση θα εκκινήσει ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος είχε επίσης πτώση στη διαδικασία.

Τέταρτος βρέθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ενώ εντυπωσιακός ήταν ο Αογκούστο Φερνάντεθ με την 5η θέση στην κατάταξη. Η βροχή επηρέασε σημαντικά τις πιθανότητες της Aprilia, καθώς οι Μάβερικ Βινιάλες και Αλέιξ Εσπαργκαρό θα εκκινήσουν τους δύο αγώνες που ακολουθούν από τις θέσεις 8 και 12.

Στο Q2 δεν κατάφεραν να προκριθούν οι Μαρκ Μάρκεθ και Φάμπιο Κουαρταραρό, με τον Γάλλο της Yamaha να είναι τελευταίος.

Q1

Οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα στις πολύ δύσκολες συνθήκες του Σίλβερστον, με την πίστα να έχει πάρα πολύ νερό. Ο Ντι Τζιαναντόνιο είχε πτώση, ενώ πρόβλημα στη Yamaha M1, οδήγησε τον Κουαρταραρό στην τελευταία θέση για τους δύο αγώνες που ακολουθούν.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο Μορμπιντέλι ξεχώρισε έναντι του ανταγωνισμού και με το 2:15,884 πήρε την πρόκριση για το Q2 με εμφατικό τρόπο. Μαζί του το εισιτήριο για τη δεύτερη περίοδο κατατακτήριων δοκιμών πήρε ο Αογκούστο Φερνάντεθ της GasGas. Εκτός συνέχειας έμειναν αναβάτες όπως ο Ενέα Μπαστιανίνι, ο Μαρκ Μάρκεθ και ο Μιγκέλ Ολιβέρια.

Q2

H μάχη της pole position ξεκίνησε με όλους τους αναβάτες να βγαίνουν στη… λίμνη του Σίλβερστον για 15 ακόμη λεπτά δράσης. Με δεδομένο πως οι γύροι ήταν πάνω από δύο λεπτά, ο χρόνος ήταν αρκετά περιορισμένος.

O Τζακ Μίλερ ξεκίνησε εντυπωσιακά με χρόνο 2:15,629 και ανέβασε τον πήχη δυσκολίας για τους αντιπάλους του. Ο Μπανάια ενώ ήταν στη 2η θέση, είχε πτώση στη στροφή 6. Λίγα δευτερόλεπτα μετά είχε πτώση και ο Άλεξ Μάρκεθ τη στιγμή που είχε περάσει δεύτερος στην κατάταξη.

Με τρία λεπτά για το τέλος, ο Μάρκο Μπεζέκι ανέβηκε στην κορυφή με το 2:15,359. Ο Μίλερ ήταν πολύ άτυχος, καθώς τρεις συνεχόμενες προσπάθειές του καταστράφηκαν λόγω κίτρινων σημαιών.

Με ένα λεπτό να απομένει ο Μπεζέκι είχε σφοδρή πτώση στο τελευταίο κομμάτι της διαδικασίας και διέλυσε τη μοτοσικλέτα του, εξασφάλισε όμως την pole position για τον Αγώνα Σπριντ και το Grand Prix της Κυριακής.

Ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 17:00 Ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: michelin