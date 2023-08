H νεαρή Γερμανίδα οδηγός σημείωσε μία εκπληκτική εμφάνιση στον αγώνα του Σπα, κατακτώντας τους πρώτους της βαθμούς.

Στον αγώνα της Formula 3 στο Βέλγιο γράφτηκε ιστορία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η Σοφία Φλερς κατέκτησε τους πρώτους της βαθμούς στη σεζόν και έγινε η πρώτη γυναίκα οδηγός που κατάφερε να βαθμολογηθεί στο θεσμό.

Μάλιστα, η οδηγός της PHM πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση σε πολύ δύσκολες συνθήκες, καθώς η πίστα είχε αρκετό νερό λόγω έντονης βροχόπτωσης. Εκκίνησε από την 24η θέση και κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι και την 7η, στην οποία τερμάτισε.

Η Φλερς είχε κάνει άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στον αγώνα της Αυστρίας τερματίζοντας εντός της βαθμολογούμενης 10άδας. Ωστόσο μια τεχνική παρατυπία στο μονοθέσιό της, κάτι για το οποίο φέρει ευθύνη η ομάδα, είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της από την τελική κατάταξη.

24th on the grid 👉 seventh to the flag



An incredible way to take your first #F3 points @SophiaFloersch 👏👏👏#BelgianGP pic.twitter.com/DJf5ATzBmi