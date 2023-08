Απότομη προσγείωση για τη βρετανική ομάδα αποδείχθηκε ο αγώνας στο Σπα, καθώς υπάρχουν προβλήματα στην MCL60 που πρέπει σύντομα να επιλύσει.

Έπειτα από τη δεύτερη θέση του Όσκαρ Πιάστρι στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου στο Σπα, η McLaren εμφάνισε απογοητευτικό ρυθμό στο Grand Prix της Κυριακής. Η MCL60 ήταν από τα πιο αργά μονοθέσια στις ευθείες και ο Λάντο Νόρις ήταν ανήμπορος να προσπεράσει άλλα, ακόμη και με τη χρήση του DRS σε ορισμένα σημεία.

Η στρατηγική της βρετανικής ομάδας έδωσε τη δυνατότητα στον Νόρις να τερματίσει στην 7η θέση και να πάρει μερικούς βαθμούς. Ο αγώνας στο (στεγνό) Σπα ανέδειξε τη μεγάλη αδυναμία της MCL60: τη δυνατότητα να αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες στις ευθείες με βάση στο στήσιμο που είχε επιλέξει η ομάδα. Αυτός είναι ένα πρόβλημα που το Ουόκινγκ αναγνωρίζει και θα εργαστεί σκληρά το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τον επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα.

«Αυτό το τριήμερο είδαμε που πρέπει να δουλέψουμε το επόμενο διάστημα. Το μονοθέσιο έχει βελτιωθεί σε ορισμένους τομείς. Αυτό είναι δεδομένο. Το τριήμερο στο Σπα ανέδειξε τα σημεία στα οποία ακόμη δεν έχουμε εργαστεί. Αυτό μας επιστρέφει στην πραγματικότητα και σημαίνει πως έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και πρέπει άμεσα να λύσουμε τα προβλήματα. Πρέπει να βρούμε τη λύση μέχρι τον αγώνα της Μόντσα, το δεύτερο GP μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Ξεκάθαρα, δεν πρέπει τρέξουμε εκεί και να έχουμε την ίδια εικόνα με το Σπα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ και σκληρά για να διορθώσουμε την κατάσταση», ανέφερε σύμφωνα με το motorsport.com.

To the fans cheering us on rain or shine...



Both here at Spa, and for the entirety of the first half of the season, thank you. 🧡#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/IVPo37hQ42