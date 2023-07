Η Mercedes-AMG έκλεψε την παράσταση με όσα έγιναν πριν την εκκίνηση του Αγώνα Σπριντ.

Μπορεί η Mercedes-AMG να μην κατάφερε να βρει θέση στο βάθρο του Αγώνα Σπριντ στο Βέλγιο μιας και οι οδηγοί της περιορίστηκαν στις θέσεις 7 και 8, όμως αναμφίβολα έκλεψε την παράσταση πριν την έναρξη της δράσης.

Υπεύθυνοι για αυτό ήταν ο οδηγός της, Τζορτζ Ράσελ, και ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ. Όταν άνοιξαν οι ουρανοί, οδηγώντας την FIA στην απόφαση να καθυστερήσει η έναρξη του Αγώνα Σπριντ, οι μηχανικοί της άνοιξαν την προστατευτική τέντα πάνω από τη W14 E Performance του Ράσελ. Και τότε, διαδραματίστηκε ο παρακάτω σπαρταριστός διάλογος…

