Πλησιάζει η νέα Royal Enfield Bullet 350 (vid)

Το ιστορικό μοντέλο της Royal Enfield είναι μια ανάσα από την αναγέννησή του.

Οι πιστοί λάτρεις της Royal Enfield, ακόμα και στις δύσκολες και σκοτεινές ημέρες της εταιρείας, δεν σταμάτησαν να τη στηρίζουν φροντίζοντας τα παλιά τους μοντέλα, αλλά και αγοράζοντας τα λίγα δίκυκλα που είχαν απομείνει στην γκάμα της μάρκας.

Ένα από τα μοντέλα που κράτησαν ζωντανή την Royal Enfield αυτά τα χρόνια ήταν η Bullet. Η μοτοσικλέτα ακολουθούσε την κλασική δομή της εταιρείας με απλές λύσεις σε όλους τους τομείς, αλλά παράλληλα με έντονο χαρακτήρα και προσωπικότητα.

New-generation #RoyalEnfield #Bullet350 officially teased!



The 2023 #RoyalEnfieldBullet350 will be launched in #India on August 30. Are you excited for its launch? Tell us in the comments below!@royalenfield pic.twitter.com/MGj8NtFPKC