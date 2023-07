Η Formula 1 πραγματοποιεί τον τελευταίο αγώνα, που περιλαμβάνει και Σπριντ, πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα στο Σπα του Βελγίου.

Δίχως διακοπή, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 συνεχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, με το δωδέκατο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν να είναι το Grand Prix Βελγίου, το τριήμερο 28-30 Ιουλίου. Ομάδες και οδηγοί, έπειτα από τον αγώνα στο Χανγκαρόρινγκ, ταξιδεύουν και πάλι επί ευρωπαϊκού εδάφους σε μία αγαπημένη τους πίστα. Πρόκειται για τον τελευταία αγώνα πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα και το τρίτο από τα έξι τριήμερα της σεζόν που περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ.

Ο πρώτος αγώνας της Formula 1στο Βέλγιο πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1950, στην παλιά τεράστια χάραξη των 14,9 χλμ. Το 1979 το Σπα άλλαξε μορφή, ενώ τη σημερινή της χάραξη την ξέρουμε από το 2007. Έχει μήκος 7.004 μέτρα και αποτελείται από 19 στροφές. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 44 γύρους στο Grand Prix. Τις περισσότερες νίκες τις έχει ο Μίκαελ Σουμάχερ με 6. Νικητής το 2022 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ το ρεκόρ πίστας το έχει ο Βάλτερι Μπότας με χρόνο 1:46,286 από το 2018.

