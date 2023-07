Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν εντυπωσιακός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ουγγαρίας, τον ενδέκατο αγώνα της Formula 1 στο 2023, με το FP3 στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ. Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές σε σχέση με την Παρασκευή, καθώς ο ήλιος έλαμπε πάνω από τη διαδρομή των 4,3 χιλιομέτρων, όμως η ένταση του ανέμου ήταν μεγαλύτερη.

Ταχύτερος μετά το τελευταίο 60λεπτο ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. O Βρετανός πολυπρωταθλητής σημείωσε με τη μαλακή γόμα ελαστικών χρόνο 1:17,811 και πήρε την 1η θέση μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing ήταν 0,250 δευτ. πιο αργός από τον Χάμιλτον στο πρώτο δείγμα γραφής στη δυναμική των ομάδων ενόψει κατατακτηρίων. Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB19, μόλις έξι χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον teammate του.

Lewis Hamilton leads Verstappen with a lap time of 1:17.811 ⏱️



