Σαν Σήμερα: Η κίνηση που άλλαξε την καριέρα του Μπάτον

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα της Formula 1 σαν σήμερα, ωστόσο έγινε μία ανακοίνωση που επηρέασε στο έπακρο την πρώτη δεκαετία της χιλιετίας που διανύουμε. Στο MotoGP πραγματοποιήθηκαν δύο αγώνες, ένας σε Γερμανία και ένας σε ΗΠΑ, ενώ θα μάθουμε επίσης για μια επική μονομαχία στην οβάλ πίστα του Μίσιγκαν πριν από 23 χρόνια.

Σαν σήμερα το 2000, ο Άλεξ Μπάρος πήρε οριακά πρώτος την καρό σημαία στην πίστα του Σάχσενρινγκ και κατέκτησε έτσι τη νίκη για το GP Γερμανίας του «παλιού» MotoGP, τη δεύτερή του στη σεζόν. Ο πεπειραμένος Βραζιλιάνος αναβάτης της Honda χρειάστηκε να προσπεράσει τον εντυπωσιακό rookie, Βαλεντίνο Ρόσι στον 30ο από τους 31 γύρους του αγώνα, καθώς και να τον κρατήσει πίσω του στο photo finish για μόλις 0,078 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα, επίσης το 2000, ο αγώνας 500 μιλίων του Μίσιγκαν για το πρωτάθλημα CART προσέφερε μια συγκλονιστική μονομαχία για τη νίκη ανάμεσα στον τότε πρωταθλητή Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και τον βετεράνο Μάικλ Αντρέτι. Στους 250 γύρους, η πρωτοπορία είχε αλλάξει χέρια συνολικά 52 φορές και 7 μόνο ανάμεσα στους δύο αυτούς οδηγούς στους τελευταίους 20 γύρους. Σε ένα μελετημένο παιχνίδι εναλλαγής γραμμών και χρήσης του slipstream στην οβάλ πίστα, οι Μοντόγια και Αντρέτι αντάλλαξαν θέσεις σε πολλαπλές περιπτώσεις. Ο Κολομβιανός ήταν αυτός που τελικά επικράτησε στο επικό photo finish, κερδίζοντας τον Αντρέτι για μόλις 0,040 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα το 2002, ο αγωνιστικός επικεφαλής της British American Racing (BAR), Ντέιβιντ Ρίτσαρντς, ανακοίνωσε την πολυετή συμφωνία με τον νεαρό τότε, Τζένσον Μπάτον, σε μια συνεργασία που θα ξεκινούσε από το 2003. Έχοντας δυσκολευτεί για δύο χρονιές στην F1 με τις ομάδες των Benetton και Renault, ο ανερχόμενος τότε Βρετανός ξεκίνησε σταδιακά τα επόμενα χρόνια να καθιερώνεται ως ήρωας της ομάδας του Μπράκλεϊ. Κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο GP Ουγγαρίας του 2006, με την ομάδα να τρέχει πλέον ως Honda, η οποία αποχώρισε από το σπορ στα τέλη του 2008. Το αγωνιστικό τμήμα τελικά σώθηκε τον χειμώνα του ίδιου έτους μέσω της εξαγοράς των υποδομών του από τον Ρος Μπρον και διατηρήθηκε στο grid ως Brawn GP, με κινητήρες της Mercedes-Benz. Ο Μπάτον κέρδισε στους 6 από τους πρώτους 7 αγώνες της επόμενης σεζόν και άνοιξε έτσι τον δρόμο για έναν απροσδόκητο παγκόσμιο τίτλο.

